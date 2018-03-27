Националисты взялись охранять ZIK от радикалов

Об этом сообщил глава пресс-службы «Национального корпуса» Роман Чернышев в Facebook.

«Национальные дружины по обращению редакции телеканала берут ZIK под охрану», — рассказал Чернышев.

Позже он репостнул сообщение пресс-службы «Национальных дружин», к которому было приложено заявление замдиректора канала Вадима Зака. В заявлении говорилось, что канал просит взять его под охрану для предотвращения рейдерского захвата.

«Национальные дружины» получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции — готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие. Действующая власть во главе с Петром Порошенко начала монтаж репрессивной машины и строительство собственной антиукраинской монополии на свободу слова. «Национальные дружины» подчеркивают свою готовность помогать любым СМИ, которые ощущают на себе давление со стороны этой власти», — говорится в заявлении.

Националисты обвинили правоохранителей в том, что те самоустранились от ответственности в данной ситуации.

21 марта телеканал ZIK в сообщении на своем сайте заявил, что его планируют захватить радикальные организации. Свидетельством этого ZIK назвал то, что с 1 марта Национальная гвардия расторгла соглашение об охране телеканала. Канал обвинил в сложившейся ситуации Администрацию президента Украины