Националисты намерены устроить блокаду украинского телеканала

Активисты украинской националистической организации «Братство» * пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве и заявили о готовности заблокировать работу СМИ. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что радикалы свой шаг объясняют желанием не допустить продажи телеканала.

«Работу канала сегодня будут блокировать. Митинг перерастёт в блокаду канала», — заявил сторонник главы активистов Илья Кива

Ранее националисты из организации «Национальный корпус» пришли в редакцию украинского телеканала ZIK и заявили, что берут его под охрану. По их словам, таким образом они отреагировали на ранее озвученную информацию о готовящемся силовом захвате телеканала и решили защитить его.

В феврале стало известно, что представители украинских СМИ призвали президента Украины Петра Порошенко прекратить давление на свободу слова на Украине.