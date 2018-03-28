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Националисты намерены устроить блокаду украинского телеканала
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Националисты намерены устроить блокаду украинского телеканала 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Русская Весна
Активисты украинской националистической организации «Братство»* пришли с пикетом под офис телеканала ZIK в Киеве и заявили о готовности заблокировать работу СМИ. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что радикалы свой шаг объясняют желанием не допустить продажи телеканала.
«Работу канала сегодня будут блокировать. Митинг перерастёт в блокаду канала», — заявил сторонник главы активистов Илья Кива.
Ранее националисты из организации «Национальный корпус» пришли в редакцию украинского телеканала ZIK и заявили, что берут его под охрану. По их словам, таким образом они отреагировали на ранее озвученную информацию о готовящемся силовом захвате телеканала и решили защитить его.
В феврале стало известно, что представители украинских СМИ призвали президента Украины Петра Порошенко прекратить давление на свободу слова на Украине.
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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