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Поправки по крымскотатарскому статусу Крыма появятся в Конституции Украины очень скоро — Чубаров
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Поправки по крымскотатарскому статусу Крыма появятся в Конституции Украины очень скоро — Чубаров 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава запрещенного в РФ «Меджлиса» Рефат Чубаров, передает LB.ua.
«Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения — это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии», — заявил Чубаров.
Он не исключил возможности одновременного принятия изменений в Конституцию Украины в части крымскотатарской автономии и закрепления курса на НАТО и ЕС. По его словам, он ждет инициативы от президента Украины Петра Порошенко.
Чубаров рассказал, что соответствующие законодательные акты могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.
Он также заявил, что изменениях в Конституцию статус запрещенного в РФ «Меджлиса» и созданного им «Курултая» будет закреплен как представительских представительских органов крымскотатарского народа.
«Сегодня на Украине нет дураков, которые выступают против самоопределения крымских татар», — заявил Чубаров.
В то же время он отметил, что могут найтись и выступающие против крымскотатарской автономии.
Ранее представители «Азова» выступили против строительства мечети во Львове. «Азовцы» рассказали, что с миграцией ряда крымских татар во Львов в город пришла и пропаганда ислама.
«Каждый верный мусульманин вместе со своей религией несет особенности ближневосточной цивилизации. Для Львова, как средоточия христианских конфессий, подобное культурническое посягательство является возмутительным», — говорилось в публикации на сайте «Азова».
Крымские татары, связанные с запрещенным в РФ «Меджлисом» данную публикацию назвали ксенофобской.
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