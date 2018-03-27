Поправки по крымскотатарскому статусу Крыма появятся в Конституции Украины очень скоро — Чубаров

«Мы планируем обнародовать целостный текст подготовленных изменений ещё на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, что это будет в самое ближайшее время. Поэтому все горячие дискуссии ещё впереди. Но мы ждём, что нас поддержит в первую очередь украинское общество. Ведь эти изменения — это укрепление украинского суверенитета в Крыму как крымскотатарской национальной автономии», — заявил Чубаров.

Он не исключил возможности одновременного принятия изменений в Конституцию Украины в части крымскотатарской автономии и закрепления курса на НАТО ЕС . По его словам, он ждет инициативы от президента Украины Петра Порошенко

Чубаров рассказал, что соответствующие законодательные акты могут быть приняты уже в ближайшие месяцы.

Он также заявил, что изменениях в Конституцию статус запрещенного в РФ «Меджлиса» и созданного им «Курултая» будет закреплен как представительских представительских органов крымскотатарского народа.

«Сегодня на Украине нет дураков, которые выступают против самоопределения крымских татар», — заявил Чубаров.

В то же время он отметил, что могут найтись и выступающие против крымскотатарской автономии.

Ранее представители «Азова» выступили против строительства мечети во Львове . «Азовцы» рассказали, что с миграцией ряда крымских татар во Львов в город пришла и пропаганда ислама.

«Каждый верный мусульманин вместе со своей религией несет особенности ближневосточной цивилизации. Для Львова, как средоточия христианских конфессий, подобное культурническое посягательство является возмутительным», — говорилось в публикации на сайте «Азова».

Крымские татары, связанные с запрещенным в РФ «Меджлисом» данную публикацию назвали ксенофобской.