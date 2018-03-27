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Эксперт: Генеральная прокуратура ищет то, чего нет
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Эксперт: Генеральная прокуратура ищет то, чего нет 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
«Привязка дела депутата Надежды Савченко и руководителя „Офицерского корпуса“ Владимира Рубана к деятельности партии „Украинский выбор“, возглавляемой Виктором Медведчуком — это сплошная политика, не имеющая под собой никаких фактов», — сказал в эфире «112 Украина» кандидат политических наук Алексей Якубин.
Переговоры по обмену военнопленных между Украиной и республиками Донбасса ведутся фактически на неформальном уровне, ведь дипломатических отношений нет, Медвечук в таких условиях играет важную роль посредника, а генпрокурор заявляет о подрывной деятельности его партии — на этот факт эксперт пытается обратить внимание общественности.
«Обвинения о связи между деятельностью партии «Украинский выбор» и делом Савченко-Рубана выглядит, по крайней мере. У них абсолютно разные взгляды на многие политические вопросы, касающиеся отношений с Россией и федерализации Украины. То есть, это сплошная политика, генеральная прокуратура пытается найти то, чего нет», — заявил эксперт.
Напомним, что генеральный прокурор Юрий Луценко заявил на канале ICTV, что считает Виктора Медведчука мозговым центром подрывной деятельности на Украине.
«Центром таких действий, по многим данным, может быть «Украинский выбор», который возглавляет господин Медведчук. И мы действительно этим занимаемся больше года», — заявил прокурор.
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