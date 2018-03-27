Ещё
Экс-глава СБУ: Дело Савченко должно отвлечь людей от разрухи в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава СБУ: Дело Савченко должно отвлечь людей от разрухи в стране 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в интервью «112».
«Это все для того, чтобы отвлечь внимание людей от реально страшной коррупции и развала системы национальной безопасности, экономики. Фактически почти всего, что так важно для жизни простого гражданина. Чтобы отвлечь внимание от того, что должны быть ответственные за разбазаривание и разворовывание страны», — подчеркнул Наливайченко.
По его словам, снятое спецслужбами видео дискредитирует Украину и ее военных в частности.
«Я задаю ключевой вопрос — где закон в этом деле? Я видел все, как и все граждане Украины, — испуганного Порошенко, неадекватные комментарии генерального прокурора. Я вижу, насколько простые люди боятся в целом ситуации, когда их запугивают гранатометами, минометами, гранатами. Но я, как профессионал, четко знаю, что должно быть сделано в соответствии с законом. Не видео должны снимать спецслужбы — они должны были остановить еще во время первых поставок оружия так называемых военных, которые были задействованы в сговоре, арестовать их и изъять оружие», — отметил Наливайченко.
Ранее суд арестовал Надежду Савченко до 20 мая. Ее обвиняют в подготовке госпереворота вместе с волонтером Владимиром Рубаном. На заседании в Верховной Раде перед тем, как с Савченко сняли неприкосновенность глава ГПУ Юрий Луценко показал оперативное видео, на котором агенты СБУ провоцируют Савченко на заявления по госперевороту.
Украина.ру: последние новости
Глава МИД Украины предложил перейти на антисоветскую латиницу Порошенко зря рассчитывает, что диабет убьёт его раньше, чем народ Сюрприз: Минюст Украины приготовился изымать европейские активы «Газпрома»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина263
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева187
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову144
Жизнь зла
Трамп начал терять уважение Путина96
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение