Экс-глава СБУ: Дело Савченко должно отвлечь людей от разрухи в стране

Об этом он заявил в интервью «112».

«Это все для того, чтобы отвлечь внимание людей от реально страшной коррупции и развала системы национальной безопасности, экономики. Фактически почти всего, что так важно для жизни простого гражданина. Чтобы отвлечь внимание от того, что должны быть ответственные за разбазаривание и разворовывание страны», — подчеркнул Наливайченко.

По его словам, снятое спецслужбами видео дискредитирует Украину и ее военных в частности.

«Я задаю ключевой вопрос — где закон в этом деле? Я видел все, как и все граждане Украины, — испуганного Порошенко, неадекватные комментарии генерального прокурора. Я вижу, насколько простые люди боятся в целом ситуации, когда их запугивают гранатометами, минометами, гранатами. Но я, как профессионал, четко знаю, что должно быть сделано в соответствии с законом. Не видео должны снимать спецслужбы — они должны были остановить еще во время первых поставок оружия так называемых военных, которые были задействованы в сговоре, арестовать их и изъять оружие», — отметил Наливайченко.