Собственник задержанного на Украине судна из России обратился в МИД

Производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» обратился в российский МИД , после того как украинские пограничники задержали его судно «Норд». Об этом сообщает РИА «Новости».

"Сегодня (27.03) будут зарегистрированы обращения в МИД России и Росрыболовство . Связь с командой держим, держим с семьями, рассказываем и поддерживаем", — рассказал представитель судовладельца.

По имеющемся данным, украинские пограничники опросили всех членов экипажа, но никого не забрали. Как отмечается, «Норд» находится на автономном снабжении: на борту есть запас продуктов на три дня, пресной воды хватит на шесть суток, а топлива — на пять суток.