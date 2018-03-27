Видеозапись опроса находится на YouTube канале издания Ukraina.ru.
«Слава Богу!» — прокомментировала одна из москвичек.
Другая жительница Москвы также положительно оценила разрыв программы экономического сотрудничества между странами.
Но были и те, кому эта новость не понравилась.
«Я считаю, Украина не права. Она стелится под Европу», — отметил один из опрошенных.
Еще один москвич опечалился произошедшим.
«Печально, что рвутся все программы. Украина рвет и Россия отвечает тем же самым. Печально, что люди не договариваются», — отметил он.
Еще один москвич, заявил, что для Украины это нехорошо, я для РФ «все равно». Многие также отмечали, что от этого разрыва страдают простые люди — и россияне, и украинцы.
Примечательно, что многие жители и гости российской столицы не хотели отвечать на этот вопрос, отмечая, что ничего не знают о проблеме.