Москвичи о разрыве экономических отношений с Украиной: «Слава Богу!» — видеоопрос

Видеозапись опроса находится на YouTube канале издания Ukraina.ru.

«Слава Богу!» — прокомментировала одна из москвичек.

Другая жительница Москвы также положительно оценила разрыв программы экономического сотрудничества между странами.

Но были и те, кому эта новость не понравилась.

«Я считаю, Украина не права. Она стелится под Европу», — отметил один из опрошенных.

Еще один москвич опечалился произошедшим.

«Печально, что рвутся все программы. Украина рвет и Россия отвечает тем же самым. Печально, что люди не договариваются», — отметил он.

Еще один москвич, заявил, что для Украины это нехорошо, я для РФ «все равно». Многие также отмечали, что от этого разрыва страдают простые люди — и россияне, и украинцы.

Примечательно, что многие жители и гости российской столицы не хотели отвечать на этот вопрос, отмечая, что ничего не знают о проблеме.