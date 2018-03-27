Международный республиканский институт (США): Украина не доверяет своему президенту

Согласно исследованию, уровень недоверия к главе государства колеблется от 55 до 80 процентов опрошенных в разных городах страны.

Среди тех, кто ему все же сколько-нибудь доверяет города Кропивницкий (30%), Винница (30%) и Львов (27%).

А вот с наименее склоны верить Порошенко в Одессе (11%), Сумах (10%) и Хмельницком (9%).

Более подробно о других параметрах исследования можно прочитать здесь