Международный республиканский институт (США): Украина не доверяет своему президенту 

Международный республиканский институт (IRI), возглавляемый сенатором Джоном Маккейном, провел всеукраинский опрос во всех областных центрах Украины. Разумеется, исключая Симферополь, Донецк и Луганск — на Донбассе их заменили Мариуполь и Северодонецк. В социсследовании приняли участие 19 тысяч респондентов.
Согласно исследованию, уровень недоверия к главе государства колеблется от 55 до 80 процентов опрошенных в разных городах страны.
Среди тех, кто ему все же сколько-нибудь доверяет города Кропивницкий (30%), Винница (30%) и Львов (27%).
А вот с наименее склоны верить Порошенко в Одессе (11%), Сумах (10%) и Хмельницком (9%).
Более подробно о других параметрах исследования можно прочитать здесь