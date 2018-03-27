Евроинтеграция оставит украинцев без сала

Вести: евроинтеграция грозит оставить украинцев без сала

С 2020 года украинским фермерам будет запрещено забивать домашних животных на своих подворьях и продавать их мясо. Как выяснили «Вести», в связи с этим эксперты полагают, что продукты могут резко вырасти в цене и под большой угрозой окажется сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците.

Комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений поддержал законопроект, который с 2020 года запрещает украинским селянам продавать мясо домашних животных. Как пишут «Вести», фермеры и частники боятся, что из-за этого останутся без работы, а эксперты предполагают, что продукты могут вырасти в цене и под большой угрозой сало, которое в ближайшие два-три года может быть в дефиците.

Как продолжает издание, этот закон касается коров, свиней, домашней птицы, кроликов и нутрий. Украинцы не будут иметь права забивать домашних животных на своих подворьях — это можно будет делать исключительно на бойнях, у которых есть спецразрешения. А нарушителей ждёт штраф и уничтожение продукции.

Как объяснил «Вестям» директор Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза, такой запрет связан с выполнением евроинтеграционного закона о безопасности пищевых продуктов.

«Он предполагает ответственность производителя за свою продукцию. Продукт можно взять с полки и отследить все стадии его изготовления, в том числе найти место, где происходил забой. Закон, который запрещает подворные забои, на самом деле был принят несколько лет назад. Но он всё время откладывается из-за того, что нет чёткой позиции государства по этому вопросу. Например, до сих пор нет правил, как именно должны быть обустроены бойни», — говорит Лоза.

Однако фермеры считают, что такие решения депутатов фактически лишают сельскохозяйственников заработка, что спровоцирует подорожание продуктов.

«Цена мяса автоматически поднимется — на каждом килограмме фермер зарабатывает. А если мясо придётся везти на специальную бойню, там придётся больше платить за то, что твоё животное или птицу забьют. Всё это входит в цену, бесплатно ведь никто не работает. Например, у нас в селе есть две бойни, но неизвестно, есть ли у них эти сертификаты. Пока они их оформят, пока всё это выяснится, люди фактически останутся без заработка и без мяса. А ещё ведь надо платить коммуналку, налоги, за перевозку, а цены на газ и бензин тоже постоянно растут. Власти всё делают для того, чтобы коров или свиней стало невыгодно разводить. Из-за дороговизны мне уже пришлось забить 500 голов коров, так как их очень дорого держать, а работать в убыток никто не будет. Обращался к властям, просил о помощи, а мне сказали, что это не их проблемы», — говорит глава фермерского хозяйства Владимир Яренчук.

Фермер из Полтавской области Виктор Петрук уверен, что цены на мясо и сало станут золотыми.