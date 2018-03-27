Адвокаты Януковича едут в Германию искать защиту от киевского режима

Об этом сообщил один из адвокатов Адвокатского объединения Виталий Сердюк.

«Адвокаты вынуждены срочно посетить Германию для личного обращения в компетентные органы этого государства, которое было одним из гарантов подписания Соглашения об урегулировании кризиса в Украине от 21 февраля 2014 года. Кроме прочего, по этому Соглашению следить за расследованием случаев насильственных действий в Украине, начиная с 30 ноября 2013 года, должны были представители специально созданной Советом Европы Международной консультативной группы. Но они до сих пор не привлечены к судебным процессам против Виктора Януковича », — рассказал Виталий Сердюк изданию Ukraina.ru.

По его словам, сегодня, такой мониторинг стал еще более актуальным, поскольку начались политические уголовные преследования адвокатов, защищающих интересы Виктора Януковича и пытающихся показать общественности правду.

«После того, как управляющий партнер АО «AVER LEX» Ольга Просянюк и управляющий партнер АО «GORO Legal» Александр Горошинский пытались передать в суд большое количество новых доказательств по делу против Виктора Януковича и были силой устранены из зала суда, против них началось также политически мотивированное уголовное преследование. Цель одна — любыми способами помешать приобщению доказательств к делу и раскрытию правды о событиях зимы 2014 года. Поэтому, для собственной защиты и для защиты своих коллег мы вынуждены лично обращаться в международные правозащитные организации», — отметил Виталий Сердюк.

Кроме того, он сообщил, что адвокаты «AVER LEX» вынуждены отреагировать на обращения свидетелей защиты, в частности Виталия Захарченко , которые категорически не согласны с установленной Оболонским районным судом города Киева незаконной процедурой их допроса.