Ещё
Министерство спорта России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министерство спорта России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: ТАСС
Министерство спорта России выразило соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре Кемерово. Об этом сообщает ТАСС.
"Особенно горько осознавать, что среди жертв трагедии очень много детей. Министерство спорта Российской Федерации выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память", — говорится на официальном сайте Минспорта России.
Ранее бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной СССР Вячеслав Булавин рассказал о том, что трагедия в Кемерово может объединить футболистов.
Газета.Ru: последние новости
Климкин задумался о введении на Украине латиницы Украина сообщила о плане по взысканию средств с "Газпрома" Собственник задержанного на Украине судна из России обратился в МИД
 Ещё 107 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина267
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева188
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову144
Жизнь зла
Трамп начал терять уважение Путина100
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
05:13
ГИБДД обратилась к москвичам
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение