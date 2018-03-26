Министерство спорта России выразило соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Министерство спорта России выразило соболезнования родным и близким погибших при пожаре в торговом центре Кемерово . Об этом сообщает ТАСС. "Особенно горько осознавать, что среди жертв трагедии очень много детей. Министерство спорта Российской Федерации выражает самые глубокие соболезнования родным и близким погибших. Вечная память", — говорится на официальном сайте Минспорта России. Ранее бывший защитник санкт-петербургского "Зенита" и сборной СССР Вячеслав Булавин рассказал о том, что трагедия в Кемерово может объединить футболистов.