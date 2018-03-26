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МИД Украины выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово
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МИД Украины выразил соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
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