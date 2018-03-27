Все ниже, и ниже, и ниже: почему рухнул рейтинг Порошенко

Поддержка Петра Порошенко среди украинцев продолжает снижаться. Согласно последним опросам, на выборах президента страны, которые намечены на 2019 год, за него проголосовали бы лишь 9,8%. Эксперты помимо традиционных причин — нарастание кризиса в экономике и неспокойная обстановка на юго-востоке страны — в качестве причин падающего рейтинга главы государства указывают громкие коррупционные скандалы, фигурантом которых он оказался.

Лидер политической партии «Всеукраинское объединение Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов.

Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%. Второе место в рейтинге занял лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье — лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.

Опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Наблюдатели отмечают, что основной причиной продолжающегося падения рейтинга президента является не столько даже ухудшение состояния украинской экономики.

«В стране сейчас миллионы людей ненавидят режим Порошенко, — констатирует в интервью НСН украинский политолог Олег Соскин. — Ненависть к его роскоши, к его неумеренному лживому поведению звучит уже повсеместно. Мальдивы, Венский бал на общем фоне нищеты, страданий, бедности, лишений, смертей и других тягот простых украинцев, а также предстоящего дефолта, вызывает все большую неприязнь среди народа». Избиратели, судя по всему, просто утратили веру в искренность действующего главы государства. Петру Порошенко теперь не помогает даже риторика, направленная против России . Судя по всему, это свидетельствует о том, что подавляющее большинство украинцев уверены: конфликт на юго-востоке страны продолжается вовсе не из-за внешнего врага, а в основном потому, что в этом заинтересованы коррупционеры в Киеве, которые действуют по принципу «война всё спишет».

Еще один опубликованный на прошлой неделе рейтинг предпочтений украинцев — его проводил центр социальных исследований «София» — зафиксировал уровень поддержки Порошенко и вовсе ниже психологически важной 10-процентной отметки.

Согласно этому опросу, за лидера «Батькивщини» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 14,3% украинцев, за Порошенко — 9,5%, за сопредседателя фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрия Бойко — 9,3%. Это исследование проводилось с 9 по 16 марта 2018 года. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет, ошибка выборки не превышает 2,2%.

«Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Петра Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны», — считает Левцун. «Порошенко все же может пролезть во второй тур, — считает политолог Николай Спиридонов. — Но выйти у него может это только с помощью жесткого применения административного ресурса». Руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун отметил, что по сравнению с декабрем прошлого года уровень электоральной поддержки Порошенко сократился примерно на четверть — с 12,8% до 9,5%.