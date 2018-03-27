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Почему рухнул рейтинг Порошенко
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Все ниже, и ниже, и ниже: почему рухнул рейтинг Порошенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Михаил Палинчак/РИА «Новости»
Поддержка Петра Порошенко среди украинцев продолжает снижаться. Согласно последним опросам, на выборах президента страны, которые намечены на 2019 год, за него проголосовали бы лишь 9,8%. Эксперты помимо традиционных причин — нарастание кризиса в экономике и неспокойная обстановка на юго-востоке страны — в качестве причин падающего рейтинга главы государства указывают громкие коррупционные скандалы, фигурантом которых он оказался.
Лидер политической партии «Всеукраинское объединение Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, ее поддержали 24,6% респондентов.
Действующий глава государства Петр Порошенко занимает только четвертое в место в президентском рейтинге: за год его поддержка снизилась с 16,9% до 12,5%. Второе место в рейтинге занял лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко с рейтингом 15,5%, третье — лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с рейтингом 12,5%.
Один из лидеров «Оппозиционного блока» Юрий Бойко набирает 9,7%, Вадим Рабинович — 9,5%. Лидер «Самопомощи» Андрей Садовый — на 7-м месте с 4,9% голосов.
Опрос проводился КМИС 5-21 февраля 2018 года. Методом личного интервью были опрошены 2043 респондента в 110 населенных пунктах. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.
Наблюдатели отмечают, что основной причиной продолжающегося падения рейтинга президента является не столько даже ухудшение состояния украинской экономики.
Избиратели, судя по всему, просто утратили веру в искренность действующего главы государства. Петру Порошенко теперь не помогает даже риторика, направленная против России. Судя по всему, это свидетельствует о том, что подавляющее большинство украинцев уверены: конфликт на юго-востоке страны продолжается вовсе не из-за внешнего врага, а в основном потому, что в этом заинтересованы коррупционеры в Киеве, которые действуют по принципу «война всё спишет».
«В стране сейчас миллионы людей ненавидят режим Порошенко, — констатирует в интервью НСН украинский политолог Олег Соскин. — Ненависть к его роскоши, к его неумеренному лживому поведению звучит уже повсеместно. Мальдивы, Венский бал на общем фоне нищеты, страданий, бедности, лишений, смертей и других тягот простых украинцев, а также предстоящего дефолта, вызывает все большую неприязнь среди народа».
Еще один опубликованный на прошлой неделе рейтинг предпочтений украинцев — его проводил центр социальных исследований «София» — зафиксировал уровень поддержки Порошенко и вовсе ниже психологически важной 10-процентной отметки.
Согласно этому опросу, за лидера «Батькивщини» Юлию Тимошенко готовы проголосовать 14,3% украинцев, за Порошенко — 9,5%, за сопредседателя фракции Оппозиционного блока в парламенте Юрия Бойко — 9,3%. Это исследование проводилось с 9 по 16 марта 2018 года. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет, ошибка выборки не превышает 2,2%.
Руководитель социологических программ ЦСИ «София» Александр Левцун отметил, что по сравнению с декабрем прошлого года уровень электоральной поддержки Порошенко сократился примерно на четверть — с 12,8% до 9,5%.
«Еще в конце прошлого года Порошенко конкурировал с Тимошенко за первое место в президентском рейтинге. Сегодня, учитывая тенденцию снижения, шансы Петра Порошенко выйти во второй тур президентских выборов проблематичны», — считает Левцун.
«Порошенко все же может пролезть во второй тур, — считает политолог Николай Спиридонов. — Но выйти у него может это только с помощью жесткого применения административного ресурса».
Впрочем, президенту Украины следует быть крайне осторожным. Ведь, например, в феврале 2014 года Янукович имел поддержку в украинском обществе гораздо более значительную, чем та, которой сейчас вынужден довольствоваться Порошенко.
«Те же судьи видят, что Порошенко непопулярен, его рейтинг явно меньше 10%. Соответственно, они начинают думать: им ориентироваться на действующего президента или на других лошадок, у которых есть шансы пройти? — размышляет Спиридонов в интервью РИА «Новости». — Когда президент новоизбранный, тогда понятно, что у него точно есть админресурс. А когда президент становится непопулярным, а выборы приближаются — начинается разброд и шатание: уже где-то и судьи не все указания исполняют, и силовики думают, стоит ли им лезть на рожон, и в ЦИК могут тоже найтись свои герои, которые решат поставить на кого-то другого».
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