ГПУ: Медведчук может быть причастен к деятельности «антиукраинских гнезд»

Ранее Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука к делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в центре Киева.

"Буквально за две недели до событий с задержанием Рубана и Савченко СБ Украины, военная прокуратура и крымская прокуратура ликвидировали несколько антиукраинских гнезд, которые за деньги Москвы , мы эти деньги изъяли, по планам Москвы, и мы эти задания изъяли, в Днепропетровске (Днепре), Харькове Львове , Киевской области, Николаевской области организовывали подрывную деятельность на территории Украины", — сказал Луценко в понедельник в эфире украинской программы «Свобода слова».

Он уточнил, что речь идет не о военно-диверсионной, а политической сепаратистской деятельности.

"Это, конечно, вызывает интерес к центру таких действий, которым, по многим данным, может быть партия, которая называется «Украинский выбор», которую возглавляет господин Медведчук", — отметил Луценко. Генпрокурор сообщил, что силовики проверяют деятельность «Украинского выбора» уже больше года.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».