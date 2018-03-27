Луценко уверен в наличии плана свержения конституционного строя на Украине

"То, что есть какой-то глобальный план по изменению или свержению конституционного строя на Украине я глубоко уверен, и мы ищем этот мозговой центр", — сказал Луценко в понедельник в эфире украинской программы «Свобода слова».

При этом, по его словам, действия депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана , а также митинги, организованные в центре Киева сторонниками экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, были направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

"Рубан и Савченко не могли действовать отдельно от какого-то более глобального плана. И я лично считаю, что события по дестабилизации столичных улиц во время перекрытия центральных магистралей? во время первых попыток штурма Октябрского дворца, которые демонстрировали сторонники Саакашвили, были частью (плана — ред.) по дестабилизации", — отметил Луценко

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.