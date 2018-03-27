Украинский пранкер запустил фейк о сотнях погибших в Кемерове

Украинский пранкер распространил фейк о сотнях погибших в Кемерове

Фейковую новость о сотнях погибших в пожаре в кемеровском торговом центре распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.

На своей странице в YouTube Вольнов опубликовал ряд телефонных розыгрышей, в которых он звонит в морги и похоронные агентства Кемерова , представляясь майором МЧС , и сообщает о 300 погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Со дня трагедии Вольнов опубликовал 12 видео о пожаре в Кемерове. В сумме их посмотрели более полутора миллионов раз.

Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.