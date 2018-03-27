Ещё
Украинский пранкер запустил фейк о сотнях погибших в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский пранкер распространил фейк о сотнях погибших в Кемерове 

Рамблер 2 часа назад
Фейковую новость о сотнях погибших в пожаре в кемеровском торговом центре распространил украинский пранкер Евгений Вольнов.
На своей странице в YouTube Вольнов опубликовал ряд телефонных розыгрышей, в которых он звонит в морги и похоронные агентства Кемерова, представляясь майором МЧС, и сообщает о 300 погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Со дня трагедии Вольнов опубликовал 12 видео о пожаре в Кемерове. В сумме их посмотрели более полутора миллионов раз.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 64 человек, начался днем в воскресенье. Согласно предварительной информации, возгорание началось на одном из аттракционов возле кинозалов и детских игровых площадок и распространилось на полторы тысячи квадратных метров. По факту произошедшего возбуждено дело по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе «Причинение смерти по неосторожности» и «Нарушение требований пожарной безопасности». Задержаны пятеро человек, среди них — арендатор помещения, в котором мог начаться пожар, технический директор фирмы-собственника здания, сотрудник и руководитель организации, обслуживавшей пожарную сигнализацию, а также отключивший систему оповещения о пожаре сотрудник частного охранного предприятия.
Эта новость опубликована в нашем Телеграм-канале. Подпишитесь, чтобы быть в курсе важного.
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще две страны вышлют российских дипломатов211
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово157
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову261
Путин произвел перестановки в МИД80
Витас арестован56
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
00:28
Перегоны от «Саларьево» до «Столбово» накроют навесом
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение