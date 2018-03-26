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Генпрокуратура Украины проверяет причастность Медведчука к делу Савченко
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Генпрокуратура Украины проверяет причастность Медведчука к делу Савченко 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проверяет причастность лидера движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука к уголовным делам депутата Рады Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов, заявил в понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита Савченко в понедельник подала апелляционную жалобу на арест политика.
Ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что украинская контрразведка должна проверить возможную причастность Медведчука к уголовным делам Савченко и Рубана.
"Вторая часть, более серьезная, это возможное причастие самого господина Медведчука к деятельности Рубана и Савченко, и мы изучаем их контакты. Большего в эфир я сказать не могу", — сказал Луценко в эфире украинской программы «Свобода слова».
Генпрокурор отметил, что у прокуратуры «есть вопросы к деятельности „Украинского выбора“ как центра антиукраинской пропаганды».
При этом он уточнил, что Служба безопасности Украины и украинская военная прокуратура проводили спецоперацию в отношении Рубана и Савченко со средины прошлого года.
Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны».
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