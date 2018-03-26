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УВКПЧ ООН пока не обладает информацией о нарушениях прав Савченко
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УВКПЧ ООН пока не обладает информацией о нарушениях прав Савченко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 26 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис Верховного комиссара ООН по правам человека на данный момент не обладает информацией о возможных нарушениях прав Надежды Савченко во время и после ее ареста в Верховной Раде Украины, заявила РИА Новости официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"Офис Верховного комиссара в курсе задержания члена Верховной Рады Украины Нади Савченко по подозрению в сговоре с целью захвата, организации захвата, организации покушения на государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористическим группам и незаконном обращении с оружием. Мы внимательно следим за ситуацией. На данный момент у офиса УВКПЧ ООН нет информации о возможных нарушениях ее процедурных прав", — заявила она.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. При этом Савченко объявила голодовку. Защита депутата Рады в понедельник подала апелляционную жалобу на ее арест.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.
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