Депутат Госдумы: Украинские пограничники — обычные сомалийские пираты

Об этом он заявил в комментарии РИА Новости

«Это явная провокация со стороны Украины . Им еще придется извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу», заявил Шеремет.

Он указал, что подобными действиями власти отдаляют Украину от цивилизованных и демократических стран.

«Это недружественные действия по отношению к Российской Федерации », — отметил Шеремет.