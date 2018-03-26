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Депутат Госдумы: Украинские пограничники — обычные сомалийские пираты
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Депутат Госдумы: Украинские пограничники — обычные сомалийские пираты 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.
«Это явная провокация со стороны Украины. Им еще придется извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу», заявил Шеремет.
Он указал, что подобными действиями власти отдаляют Украину от цивилизованных и демократических стран.
«Это недружественные действия по отношению к Российской Федерации», — отметил Шеремет.
Ранее стало известно о том, что корабль морской охраны Госпогранслужбы Украины задержал рыболовецкое судно под флагом РФ с десятью членами экипажа на борту. Инцидент произошел 25 марта около 14 часов, когда судно находилось в 15 морских милях от Украины, в водах общего пользования. Задержанное судно принадлежит керченскому рыболовецкому колхозу имени 1 Мая, а все моряки, находящиеся на борту, родом из Керчи. На моряков составлены документы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины».
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