Одесситы разделились в вопросе разрыва экономических связей с Россией — опрос

Об этом свидетельствует опрос, проведенный изданием Ukraina.ru на улицах Одессы.

«Нет, это глупо. Мы может получить выгоду, мы можем зарабатывать деньги», — заявил один из одесситов.

Еще одна одесситка сообщила, что у нее есть родственники в РФ , поэтому она против разрыва экономических связей с Россией.

Были и те, кто говорили, что Россия — страна-агрессор, поэтому отношения с ней поддерживать не стоит.

Среди опрошенных были также одесситы, затруднявшиеся ответить на вопрос.

При этом значительная часть опрошенных заявила, что вообще не поддерживает украинскую власть.

«Я вообще не поддерживаю наше правительство. Оно ни к чему хорошему не привело нас. Все хуже и хуже становится», — отметила одна из одесситок.