Националисты попытались сорвать дискуссию о распространении ультраправых движений на Украине

Об этом сообщила украинская правозащитница, активистка движения в защиту ЛГБТИ Елена Шевченко в Facebook.

«Пришло около 100 человек праворадикалов, посрывали плакаты «Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA», заблокировали вход и ждали меня. Дождались, я прошла под их выкрикивания и угрозы. Будем считать это известностью. Не смотря на то, что многие не смогли попасть в помещение, мы будем проводить «Права человека: проблема распространения ультраправых движений на Украине », — заявила Шевченко.

Мероприятие проходит в коворкинге Izone.

Ранее украинские наци угрожали Шевченко за ее деятельность в защиту женщин, о чем писало издание Ukraina.ru.