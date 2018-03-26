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Националисты попытались сорвать дискуссию о распространении ультраправых движений на Украине
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Националисты попытались сорвать дискуссию о распространении ультраправых движений на Украине 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила украинская правозащитница, активистка движения в защиту ЛГБТИ Елена Шевченко в Facebook.
«Пришло около 100 человек праворадикалов, посрывали плакаты «Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA», заблокировали вход и ждали меня. Дождались, я прошла под их выкрикивания и угрозы. Будем считать это известностью. Не смотря на то, что многие не смогли попасть в помещение, мы будем проводить «Права человека: проблема распространения ультраправых движений на Украине», — заявила Шевченко.
Мероприятие проходит в коворкинге Izone.
Ранее украинские наци угрожали Шевченко за ее деятельность в защиту женщин, о чем писало издание Ukraina.ru.
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