Порошенко приступил к политике «двойного назначения»

Все случайности — кажущиеся, поскольку предопределены действиями политических игроков, их или их конкурентов реакцией на происходящее, и планами всех (власти, оппозиции, других политиков) на будущее.

Если же действуют силовики, то есть структуры, управляемые властью, то ничего случайного не может быть априори. Нечто подобное происходит на наших глазах на Украине и сейчас. Почти одновременно случилось три знаковых события:

— лишение депутатской неприкосновенности и заключение под стражу парламентария и героя Украины Надежды Савченко

— силовая демонстративная зачистка базы наиболее известных официальных националистов из добробата «Азов» и партии «Национальный корпус»;

— скандал с прослушкой прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, возникший в результате слива Генпрокуратуры

Впрочем, все эти действия власти, являются тактикой двойного назначения. Когда у каждого действия, помимо видимых целей, есть еще и дополнительный политический подтекст.

Ситуация «хуже некуда»

Политическое положение президента Украины Петра Порошенко — аховое. В том смысле, что никогда еще за всю каденцию у него не было столь низких рейтингов среди населения — на уровне 9,5%. И это — за год до президентских выборов.

Но хуже другое. У Порошенко огромный антирейтинг — то есть полное и категорическое неприятие электоратом действий и заявлений — порядка 80%.

То есть, на преодоление антирейтинга, а не просто на повышение шансов на будущих выборах, Порошенко потребуется куда больше усилий и ресурсов, чем было надо во время его предыдущей президентской кампании (2014 год). Еще же страшнее для Порошенко другое — не попасть во власть, почти наверняка означает — сесть на скамью подсудимых.

У Порошенко, в отличие от его предшественников президентов Ющенко и Януковича — гражданская война на востоке с рядом проигранных битв и с почти 40 тысячами жертв, из которых более 10 тысяч — погибшие. И это — только по официальной статистике.

Не закончив войну победой или договоренностью о мире, уходить с поста главы государства нельзя. Потому что преемник Порошенко на президентском посту все проблемы спишет на него — и экономические, и социальные, и внутриполитические, включая военные — жертвы, поражения, растрату средств.

Плюс коррупция, которая, по мнению населения страны, за годы президентства Порошенко многократно выросла. В том числе и при его личными в ней участии.

Кроме того, учтите повальное обнищание населения на фоне просто-таки демонстративного роста доходов олигархов (хотя и не всех) — в полтора, два, три раза. Сам Порошенко в рейтинге богатейших людей Украины по версии журнала «Форбс» переместился с 20-ой на 5-ую позицию.

Уйти с президентского поста, не передав власть стопроцентно проверенному преемнику, нельзя. А такого преемника у Порошенко нет.

Зато есть конкретный конкурент с весьма высокими шансами стать президентом — закоренелый политический враг — Юлия Тимошенко . А уж она, настрадавшаяся от всех (не только Януковича, но и Порошенко), не упустит возможности мощно и по всем фронтам ударить по Порошенко и его команде. Всем им грозит не только скамья подсудимых, но и полная конфискация имущества.

Суд над М. Саакашвили в Киеве

Поэтому, единственный способ избежать грядущего суда и разорения при невозможности победить на выборах, для Порошенко — это объявить военное или чрезвычайное положение в стране. Что позволит на длительный период отсрочить или перенести на неопределенный срок выборы президента и парламента.

Второй вариант — внести в конституцию страны изменения, делающие следующего президента Украины почти бесправным политическим существом.

При этом, самому Порошенко надо побеждать с помощью одноименного Блока (БПП) и примкнувших к БПП «Народного фронта» на парламентских выборах с обязательным потом формированием коалиции и назначением премьера — самого Порошенко.

Три источника беспокойств для режима

Как утверждают осведомленные источники ряда украинских СМИ, например, « Украинской правды », на заседаниях «стратегической девятки» (своеобразного политбюро при Порошенко, которое рассматривает самые важные задачи режима) в последнее время постоянно рассматриваются варианты удержания власти нынешней командой.

Что, в конечном счете, сводится либо к победе в президентских выборах Порошенко (любой ценой), либо, как предлагают представители «Народного фронта» (Яценюк, Турчинов, Аваков) внесением изменений в конституцию (президент — представительное лицо, а все права, финансы и рычаги по управлению силовыми структурами сосредоточены у премьера и парламента). Тогда победа Тимошенко не несет нынешней команде предполагаемых негативных последствий. Согласится ли она на это, уже другой вопрос.

Сам Порошенко отмалчивается и не дает намеков на то, какой вариант выбрал.

Однако по действиям нынешней власти видно, что пока Порошенко не отказывается от варианта, сохранив в неприкосновенности нынешнюю конституцию, самому идти на выборы. Но держит про запас и сценарий с отменой выборов.

При этой стратегии «почистить электоральное поле», в котором он собирается развернуть полки своего пиара — антироссийский, национально ориентированный сегмент общества.

А для этого надо удалить из политической жизни тех, кто в ней лидирует. Это, прежде всего, так называемая (а на самом деле хорошо организованная) народная стихия различных недовольных режимом людей. За ними, конечно, стоят беглые олигархи и другие политические силы, в том числе зарубежные. Наиболее ярким представителем «народной стихии» является Надежда Савченко. Кстати, в разных регионах страны таких местных борцов с режимом великое множество И вот по Савченко первой нанесен мощный прокурорский удар.

Суд по делу Н. Савченко в Киеве

Вторая проблема Порошенко — националисты, радикалы, которые набирают политический вес в стране, тесня в этом сегменте президента. Большинство из них — бывшие военные («атошники»), многие имеют на руках учтенное и в схронах неучтенное оружие. Но главное — они морально готовы к захвату власти.

Для Украины общее их количество невелико, по разным оценкам — от 30 до 60 тысяч человек. Но это — активные, объединённые в отряды боевики. Наиболее ярким представителем этой части электората является партия «Национальный корпус», выросшая из полка «Азов». И вот по ним в пятницу нанесен второй удар правоохранителей. На базе «Азова» в Киеве прошли обыск и с излишним применением силовых методов — выламыванием дверей и унизительной конфискацией орденов и медалей участников так называемой «антитеррористической операции».

Третья часть политически активного электората — антикоррупционеры, наиболее ярко представленные в независимых национальных структурах — Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). И вот по ним нанесен третий удар — в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого обнаружены жучки, установленные там НАБУ.

Но устанавливали их детективы с разрешения руководителей генпрокуратуры. ГПУ технично слила эту информацию Холодницкому и теперь САП выясняет отношения с НАБУ. А ГПУ и Порошенко выступают в качестве наблюдателей и, в конечном счете, политических бенефициаров этого конфликта.

О тактике «двойного назначения»

Мы, конечно, не знаем, какое решение принял Порошенко — идти на выборы с предварительным изменением конституции или объявить чрезвычайщину с отменой или переносом выборов «до окончания войны». Скорее всего, этого не знает и его ближайшее окружение. Однако по последним решениям и действиям режима можно судить о следующем.

Арсен Аваков посетил учения ГСЧС в День спасателя Украины

Во-вторых, слияние Порошенко с Турчиновым и Аваковым могло произойти только на основе борьбы с Тимошенко, которая угрожает всем троим. Ведь приход Тимошенко во власть для Турчинова и Авакова обернется тем же, что и для Порошенко — полным поражением в правах и конфискацией имущества. Это будет им месть за бегство из «Батькивщины», где они долгое время состояли на руководящих постах, в «Народный фронт» Яценюка (2014 год).

В-третьих, и это, пожалуй, пока самое главное в этой истории — все действия нынешней власти, помимо видимого эффекта по устранению и обузданию политических конкурентов (Савченко, националисты и радикалы), обладают еще и дополнительным кумулятивным — накоплением в обществе негатива, направленного на расширение протестных настроений.

Как не покажется это странным, но накопление в обществе раздражения, недовольства действиями власти в отношении Савченко и радикалов, может привести к стихийным протестам неорганизованных групп и группировок, что даст Порошенко основания для введения военного или чрезвычайного положения с отменой или отсрочкой выборов на неопределенный срок.

При этом виновной стороной в таком развитии событий режим постарается сделать Россию , что, собственно, уже и происходит. Например, Савченко обвиняют в работе на ФСБ , а во всех антипольских и антивенгерских выступлениях украинских националистов власть объявляет виновными неустановленных агентов ФСБ.

Как сказал губернатор Закарпатья Геннадий Москаль , агенты ФСБ, словно радиация — мы ее не видим, но она повсюду присутствует. И этого вполне достаточно, чтобы объявить в стране военном положение с невозможностью проведения выборов.

Единственным препятствием к такому варианту развития событий могут стать только базовые принципы, исповедуемые кураторами Украины — ЕС США . Но мы знаем, что в определенных случаях, ЕС и США легко поступаются принципами.

Когда результат гарантирует тактическую победу. В данном случае — создание мощного антироссийского режима под боком у РФ.