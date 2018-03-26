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НАТО оно не надо: стремление Киева к новым форматам связей с Альянсом останется на бумаге
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НАТО оно не надо: стремление Киева к новым форматам связей с Альянсом останется на бумаге 

ФБА «Экономика сегодня» 35 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Заявления Украины о скором переходе на углубленный формат сотрудничества с НАТО — популистские утверждения, инициатива в отношениях с НАТО исходит от Киева, который очень хочет добиться статуса ПДЧ — программы достижения членства в Альянсе. Такое мнение озвучил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.
Украина рассчитывает на новый формат сотрудничества с НАТО.
"Сейчас мы рассчитываем, что нам удастся выйти на формат участия в программе углубленного партнёрства с НАТО", — сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
На сегодня в формате усиленного партнерства с Альянсом работает пять стран, дружественных Киеву, «среди них, кстати, есть Грузия, поэтому нам есть с кого брать пример», отметила вице-премьер.
Новостной шум  Олег Неменский считает, что заявление Иванны Климпуш-Цинцадзе — это новостной шум, сделанный из ничего.
"Национальные программы сотрудничества с НАТО Украина принимает в течение последних десяти лет. Они являются годичнымми и формально разнятся, так как переподписываются каждый раз. Относительно той, которая принимается сейчас, Порошенко заявил недавно, что она должна быть схожа с теми, что принимают страны, получившие ПДЧ — программу достижения членства в Альянсе. Украине этот статус не предоставлялся, не предоставляется и не был обещан, поэтому все, что ей остается — пытаться наполнить все имеющиеся форматы сотрудничества с НАТО таким содержанием, которое бы могло приближать к получению ПДЧ", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».
Тем не менее, говорить о переходе Киева на новый формат отношений с НАТО нет смысла, так как контакты Украины с Альянсом развиваются в духе «все, что угодно, кроме членства». У НАТО в стране и так развязаны руки, и сколько бы пожеланий Киев не высказывал, от него ничего не зависит, говорит Олег Неменский.
"Зато Альянс делает в отношении Киева все, что хочет, контролируя ситуацию по всем аспектам. Несомненно, что Альянс усиливает свое присутствие в стране, а все заявления о ПДЧ для Украины являются популистскими — пока что реальных заявлений об этом со стороны НАТО не было", — сказал эксперт.
Односторонняя инициатива
За заявлением первого вице-премьера Украины, очевидно, кроется желание Киева максимально усилить работу с Альянсом в рамках этих годичных программ. Это желание никакого значения не имеет — реально формат отношений между Украиной и НАТО задает НАТО, и он определяет ту степень близости, которая ему нужна.
"Да, Альянс постепенно все больше обосновывается на Украине, но без намеков на расширение прав Киева в обозримом будущем", — пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».
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