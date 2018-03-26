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ВС запретил украинцам отказываться от ID-карточек
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ВС запретил украинцам отказываться от ID-карточек из религиозных соображений 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
На Украине Кассационный административный суд Верховного суда запретил гражданам отказываться от получения карт удостоверения личности (ID-карточек) по религиозным убеждениям. Об этом сообщают "Украинские новости".
Суд отказал в удовлетворении иска гражданке, просившей обязать миграционную службу оформить ей вместо пластикового документ в форме паспортной книжечки. Обращение обоснованно тем, что истица из-за своих религиозных верований возражает, чтобы паспорт гражданина Украины ей делали в форме карточки с бесконтактным электронным носителем, содержащим персональные данные.
Иск был рассмотрен Верховным судом как образцовое дело. Таким образом, решение Верховного суда в данном деле является обязательным и подлежит выполнению во всех аналогичных судебных спорах.
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