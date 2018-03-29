СМИ: две трети украинцев, приехавших в Польшу по рабочим визам, «исчезают»

По официальным данным, в Польше трудоустроены около одного миллиона граждан Украины.

"С 1 января 2018 года польские работодатели подали около 240 тысяч заявления о намерении трудоустройства иностранца (в основном из Украины и в небольшой части из Белоруссии ), но к работе приступили менее чем 74 тысяч человек — менее трети", — говорится в сообщении.

По мнению издания, такие данные свидетельствуют о том, что упрощенная процедура получения виз лицами, прибывающими в Польшу для трудоустройства, используется для «получения шенгенских виз и нелегального трудоустройства».

По данным Rzeczpospolita, проблема незаконного получения виз существует с тех пор, как Польша ввела в 2012 году упрощенные процедуры найма работников с Востока.

В опубликованном недавно исследовании говорится, что работники из Украины в настоящее время трудоустроены в каждой десятой польской компании. Большинство из них заняты в производстве и сфере услуг.