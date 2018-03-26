Польша vs Россия: Кто выигрывает в битве за украинских гастарбайтеров

Во всяком случае, такие планы в интервью украинскому изданию «Европейская правда» озвучил заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий

«Смотрите: украинцы работают в Польше , а польские фирмы нуждаются в украинских работниках. Однако эти две группы не связаны между собой. Возможно, целесообразным было бы создать государственное агентство, которое работало бы и на Украине , и в Польше, информировало бы украинцев, какие есть вакансии, какие есть ставки, но вместе с тем занималось бы защитой их трудовых прав и следило за соблюдением обязанности платить пенсионный взнос», — цитирует Цихоцкого «Европейская правда».

Учитывая насколько тяжело украинским гражданам в России преодолевать разного рода бюрократические препоны и в плане получения российских документов, и в плане трудоустройства, Польша, таким образом, бросает вызов России в борьбы за симпатии украинских граждан. Насколько серьезными могут быть последствия такого шага для интересов России уже отнюдь не риторический вопрос.

Корреспондент издательства Ukraina.ru поговорил с экспертами из Польши, Украины и России, которых попросил оценить, перспективы создания такого государственного агентства в переориентации украинской трудовой миграции с России, в которой работает больше всего украинцев, выезжающих на работу за рубеж, на Польшу, в которой количество трудовых мигрантов уже приближается к двум миллионам.

Мнения экспертов разделились.

Польше нужны славянские мигранты

Так польский журналист Томаш Мацейчук считает, что нет нужды в том, чтобы создавать специальный государственный орган, который бы занимался проблемами трудоустройства украинских трудовых мигрантов.

«Такое государственное агентство по трудоустройству украинцев не нужно. У нас уже сейчас довольно успешно работают частные компании, занимающиеся поиском рабочей силы, необходимой польской экономике. Политики должны думать о законах, об условиях ведения бизнеса, а не о создании очередной государственной фирмы, которая, как обычно бывает, может принести больше вреда и убытков, чем пользы», — не сомневается Мацейчук.

Однако, несмотря на свой скепсис к идее МИД Польши, он все же видит в ней и рациональное зерно. Журналист уверен, что следующими за украинцами, кто проторит себе путь на польский рынок труда, будут граждане Белоруссии и России.

«Польша старается создать системный подход в разрешении проблем миграции. Наши политики желают выстроить схему, по которой в Польшу будут попадать только нужные нам мигранты. При этом, действительно, мы можем наглядно видеть, что украинцы уже поменяли свои симпатии и начали чаще мигрировать в Польшу, чем в Россию.

Следующим направлением для польских агентств труда будут Беларусь, а затем Россия. Нам нужны славянские мигранты, поскольку они нам по менталитету ближе, чем жители Африки или Ближнего Востока, а это облегчает процесс интеграции в общество, а затем и ассимиляции новых граждан.

Мы не против, чтобы украинские, белорусские и русские мигранты получали польские паспорта и становились поляками. Я лично очень надеюсь, что процесс добровольной полонизации восточных славян будет успешным и принесет Польше и славянским мигрантам одни плюсы», — прогнозирует Мацейчук.

Польша заберет к себе самых лучших

Лариса Шеслер, руководитель Украинского союза политзаключенных и политэмигрантов, считает, что нужно со всей серьезностью отнестись к подобным планам польских властей, а России в свою очередь надо в ответ создать специальный орган, который бы занимался именно делами, приезжающих в Россию украинских граждан.

"Польша в последние годы усиленно борется за приток трудовых мигрантов с Украины, потому что понесла большие демографические потери, а ее развивающаяся экономика требует новых рабочих рук. В этом плане украинцы намного выгоднее и удобнее, чем мигранты из Азии, Африки, с Ближнего Востока, потому что поляки и украинцы очень близки по языку, по менталитету.

Украинцы — европейцы. Они получили образование вполне сопоставимое с польским. Для привлечения как можно большего количества квалифицированных кадров, Польша после введения безвиза создает все условия для упрощенного порядка трудоустройства. Для украинцев уже существуют трудовые гарантии, а порядок зарплат намного выше, чем на Украине. И в этом плане, я считаю, Россия отстает от Польши в привлечении трудовых ресурсов на свою территорию.

У России другие преимущества по сравнению с Польшей. Это общая история, общая культура, общий язык. Украинцы, приезжая в Россию, чувствуют себя намного комфортнее, чем в Польше. Потому что, как бы там ни было, в Польше первое поколение украинцев никогда не будет стоять на одном уровне с самими поляками. А вот украинцы в России чувствуют себя своими на второй день после приезда, разницы не замечает никто. Их дети ходят в те же самые школы, поступают в те же самые ВУЗы и учатся там с не меньшими положительными результатами, чем и россияне. Другое дело, что российское законодательство и к трудовым мигрантам, и просто к русским Украины, возвращающимся в Россию, намного более жестко, намного беспощадно, чем польское законодательство. Кроме того, российское законодательство не обладает той гибкостью, что законодательство польское.

В 2002-2003 годах в России была принята установка, что нам больше уже никто не нужен, и все эмигранты должны преодолевать огромные трудности для того, чтобы получить российский паспорт. Эту установку ломают-ломают, Владимир Владимирович заявляет о том, что будем принимать жителей Украины, о том, что нам нужны наши украинские братья и так далее, но все равно кардинально сменить ситуацию не получается.

Конечно, сейчас существуют более облегченные способы получения гражданства, чуть-чуть заработал закон о носителях русского языка, но по трудовому и миграционному законодательству украинцы, которые приезжают в Россию, как, собственно говоря, и русские из Казахстана , не пользуются никакими льготами или преимуществами по отношению к любым другим трудовым мигрантам. Любые другие трудовые мигранты — и из Киргизии , и из Таджикистана , и из Узбекистана — имеют массу преимуществ перед украинцами хотя бы в силу того, что у них существует спаянная диаспора, которая позволяет им трудоустраиваться, делает им регистрацию, предоставляет работу, на каком-то таком внутреннем уровне защищает их права.

К сожалению, нет диаспоры русских из Украины в России, нет диаспоры украинцев, которые бы могли по-настоящему защищать их права", — говорит Шеслер.

Она считает, что, безусловно, в России надо создавать государственное агентство по миграционно-трудовым вопросам, подобное польскому.

Первый этап реконструкции Филевской линии метро

«Надо создавать управление или департамент, который бы занимался адаптацией русских и украинцев, переселяющихся в Россию. Этими проблемами должен заниматься именно этот орган, а не МВД и не миграционная служба, чтобы он был заинтересован принять и адаптировать людей. Безусловно, в рамках миграционных законов о труде необходимо выделить какие-то особые пункты по трудоустройству русских, которые возвращаются в Россию, или украинцев и белорусов, переезжающих в Россию для того, чтобы тут работать.

Они получить какие-то преимущества, потому что не пройдет и двух-трех лет и Польша, которая заявляет, что ей нужны 5 миллионов рабочих рук, перетянет к себе всех молодых, способных и трудолюбивых украинцев. В таком случае Россия не получи того ресурса, который она может получить из Украины», — не сомневается Шеслер.

Россия всё равно привлекательнее

В то же время Виталий Махинько, руководитель профсоюза украинских трудовых мигрантов «Солидарность», штаб-квартира которого находится в Варшаве , в отличие от Шеслер скептично относится к возможности организации польского государственного агентства по делам украинской трудовой миграции.

«Поверьте, из моего опыта могу вам сказать, что в Польше ничего быстро не реализовывается. Эта идея, безусловно, имеет право на жизнь. Она правильная, но есть очень много но.

Прежде всего, нужно много времени на воплощение идеи в жизнь. Это же надо менять законодательство, проводить исследования и так далее. Зная поляков, я не верю в то, что государственное агентство будет создано в течение этого года. Раз у них только сейчас родилась мысль, то точно реализована за год она не будет. Может, в следующем году, но только в том случае, если они этого очень сильно захотят» — считает Махинько.

Он полагает, что даже если такое агентство и будет создано, то все равно Россия для украинцев будет более привлекательной страной в плане трудовой миграции.

«Польша сейчас на втором месте, уступая России, среди стран, которые больше всего приняли у себя украинских рабочих. Если в Польше количество украинских мигрантов подходит к цифре 2 миллиона, то в России их уже давно за три миллиона. И даже если поляки создадут государственное агентство, о котором говорит их МИД, все равно это не заставит тех, кто работает в России переехать в Польшу. Украинцы в России все равно зарабатывают больше. К тому же Россия ближе по менталитету», — разъясняет ситуацию с трудовыми миграционными потоками Махинько.

Германия — соперник для Польши

К тому же, как считает Виталий Махинько, у самой Польши как у страны-работодателя для украинцев может вскоре появиться соперник в лице Германии.

«Я вам как руководитель профсоюза, и как человек, который по роду своей деятельности имеет постоянный и ежедневный контакт с украинскими рабочими, могу точно сказать: как только Германия, которая прекрасно понимает, что ей выгодно принимать у себя украинцев, а не азиатов и африканцев, облегчит, как и Польша, трудоустройство у себя для наших граждан, большинство украинцев, работающих в польских городах и деревнях, сразу же выедут к немцам. Просто в Германии и уровень жизни выше, и зарплаты интересней.

Тогда уже Германия станет второй страной после России по привлекательности для украинских трудовых мигрантов, а Польша займет только почетное третье место», — уверен Махинько.