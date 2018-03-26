Аваков готовит «миротворческую» миссию Нацгвардии в Донбассе 

Слова Авакова приводит «Интерфакс-Украина».
«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только посредством правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы», — сказал Аваков в понедельник в Международном центре подготовки Национальной гвардии в селе Старое (Бориспольский район Киевской области).
По его словам, именно эта база подготовки соответствует всем критериям, чтобы подготовить специалистов. Министр также отметил, что на этом полигоне могут проходить тренировки всех сил и подразделений МВД, в том числе международных.