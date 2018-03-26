Аваков готовит «миротворческую» миссию Нацгвардии в Донбассе

«Мы убеждены, что военного варианта решения конфликта на Донбассе не существует. Этот вопрос можно будет решить только посредством правоохранительной миротворческой миссии, в частности силами Нацгвардии. И бойцы должны быть готовы», — сказал Аваков в понедельник в Международном центре подготовки Национальной гвардии в селе Старое (Бориспольский район Киевской области).