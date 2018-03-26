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Замглавы мониторинговой группы ОБСЕ Хуг посетит восток Украины
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Замглавы мониторинговой группы ОБСЕ Хуг посетит восток Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЕНА, 26 мар — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг с 26 по 31 марта будет находиться с визитом на востоке Украины, сообщила в понедельник пресс-служба организации.
Замглавы миссии оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на жизнь гражданского населения.
"В ходе визита Хуг присоединится к наблюдателям ОБСЕ, патрулирующим объекты вдоль линии соприкосновения, а также организует выход к прессе на мероприятии, посвященном возобновлению применения СММ ОБСЕ беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия", — говорится в сообщении организации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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