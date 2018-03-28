Первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине прибыл в ДНР

ДОНЕЦК , 28 мар — РИА Новости . Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"Сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг продолжил свой визит на территорию Донбасса и прибыл поездом из ЛНР в ДНР на станцию Ясиноватая в 14.00. Потом он посетил населенный пункт Константиновка с пересечением линии соприкосновения и вернулся на территорию ДНР. Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе обеспечило визит Александра Хуга дополнительными гарантиями безопасности ", — сказал Якубов.

В представительстве ДНР добавили, что Хуг планирует посетить территорию Донецкой фильтровальной станции.

"Александр Хуг планирует посетить территорию Донецкой фильтровальной станции. Мы со своей стороны обеспечили все для того, что бы очистить подъезд к ДФС от взрывоопасных предметов. Специалисты МЧС ДНР после получения гарантий безопасности от украинской стороны очистили проезд к станции", — отметил Якубов.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.