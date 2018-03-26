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Швеция вслед за другими странами ЕС присоединилась к бойкоту России
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Швеция вслед за другими странами ЕС присоединилась к бойкоту России 

Говорит Москва 33 минуты назад
Ранее об аналогичных мерах заявили 15 стран Европейского союза и США. В списке оказались Хорватия, Италия и Канада, Финляндия и Румыния, Германия и Франция, Голландия и Польша, Дания и Чехия, Латвия и Литва, Эстония и Украина.
Наиболее радикальные меры принял Вашингтон — помимо высылки 48 дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН США решили закрыть генконсульство нашей страны в Сиэтле. Как позже уточнил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов, генеральное консульство прекратит работу 30 апреля.
В Москве уже заявили о проработке ответных мер в отношении каждой из стран, присоединившейся к бойкоту.
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