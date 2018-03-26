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Власти ДНР не ждут Денисову в Донецке как омбудсмена Украины
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Власти ДНР не ждут Денисову в Донецке как омбудсмена Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Новоизбранный уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова не может посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику в качестве омбудсмена, заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее сообщалось, что Денисова планирует посетить неподконтрольную Киеву территорию Донбасса и Крым.
"Я считаю, что на нашей территории порядок с правами человека полностью поддерживается. И в качестве омбудсмена она сюда приехать не может… Но в виде сотрудничества между офисом омбудсмена ДНР и офисом омбудсмена Украины мы готовы сотрудничать… У нас есть очень много открытых вопросов", — пояснила Морозова.
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что тему визитов можно рассматривать только при условии, что ей предоставят возможность посетить подконтрольные Киеву районы Донецкой области. «На заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске обсуждался вопрос по поводу посещения омбудсмена Украины территории ДНР… Если омбудсмен Украины хочет посетить наши территории, то я в свою очередь должна иметь возможность посетить территории Донецкой области, подконтрольные Киеву. Данный процесс должен быть зеркальным», — сказала журналистам Морозова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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