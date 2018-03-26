Климкин призывает Запад отказаться от российского газа 

США, Канада, 14 стран Европейского союза и Украина объявили о выдворении более 100 российских дипломатов в знак поддержки позиции Великобритании, которая обвинила Москву в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Сергея Скрипаля, осуждённого на Родине в 2006 году на 13 лет за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии в Солсбери 4 марта.
«Сегодняшний проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык», — написал в своём микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Today's expression of solidarity should be just the beginning Further strong & comprehensive actions are needed Russia understands only the language of power. Russian gas has a «neuroparalytic» effect on the whole of Europe. Europe & Ukraine must get rid of Russian gas dependence
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.
Вашингтон не только предписал 48 сотрудникам посольства РФ и 12 сотрудникам постоянного представительства России при ООН в недельный срок покинуть территорию США, но и принял решение о закрытии с 30 марта генерального консульства в Сиэтле в связи с близостью к одной из баз подводных лодок и компании Boeing.
«Российский газ имеет «нервно-паралитическое» действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости», — заявил Климкин.
Активное строительство второй ветки газопровода «Северный поток», несмотря на многочисленные попытки свернуть его, наоборот, свидетельствует об укреплении сотрудничества между европейскими странами и Москвой. Киеву же пришлось в срочном порядке искать альтернативных поставщиков энергоресурсов, когда «Газпром» отказался возобновлять продажу газа из-за недостающих документов «Нафтогаза».