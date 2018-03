Климкин призывает Запад отказаться от российского газа

«Сегодняшний проявление солидарности должно быть только началом. Необходимы дальнейшие сильные и комплексе действия. Россия понимает только такой язык», — написал в своём микроблоге Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Today's expression of solidarity should be just the beginning Further strong & comprehensive actions are needed Russia understands only the language of power. Russian gas has a «neuroparalytic» effect on the whole of Europe. Europe & Ukraine must get rid of Russian gas dependence

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.

Вашингтон не только предписал 48 сотрудникам посольства РФ и 12 сотрудникам постоянного представительства России при ООН в недельный срок покинуть территорию США, но и принял решение о закрытии с 30 марта генерального консульства в Сиэтле в связи с близостью к одной из баз подводных лодок и компании Boeing

«Российский газ имеет «нервно-паралитическое» действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости», — заявил Климкин.