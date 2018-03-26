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Оппоблок: Обвинения против Портнова сфабрикованы по худшим стандартам КГБ
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Оппоблок: Обвинения против Портнова сфабрикованы по худшим стандартам КГБ 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говориться в заявлении украинской партии «Оппозиционный блок», сообщает пресс-служба политической силы.
В Оппоблоке заявляют, что обвинения против Андрея Портнова «лживы и сфабрикованы по худшим стандартам КГБ». Такое против Портнова уже «шили» в 2014 и 2015, но в 2017 Генеральная прокуратура была вынуждена закрыть их в связи с отсутствием доказательств, — добавили в партии.
«Очередная попытка давления на Портнова мотивирована тем, что он открыто и аргументировано выступает с критикой нынешней власти и известен своей активной правозащитной деятельностью. Тысячи подписчиков в соцсетях, внимание международных организаций к его публикациям раздражает власть, поэтому они организовали очередную попытку давления, чтобы заставить Портнова замолчать», — считают в политсиле.
«Но у всех фейковых «дел», которые штампует нынешний режим, будет общая судьба — все они закроются как безосновательные и политически мотивированные», — считают в Оппоблоке.
По мнению представителей Оппоблока, после смены действующей власти справедливость в отношении всех незаконно преследуемых украинских граждан будет восстановлена. В Украине не будет узников совести, в стране будет восстановлена законность и верховенство права.
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