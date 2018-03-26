Некоторым освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс.

Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики, передают «Украинские новости».

«Минсоцполитики обратилось к СБУ с просьбой предоставить информацию относительно перечня лиц, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года. По результатам обработки Штаб Антитеррористического центра при СБУ прислал консолидированный список, который насчитывает 75 лиц, которые были освобождены из заложников в вышеуказанные периоды», — говорится в сообщении.

27 декабря на линии разграничения был проведен массовый обмен пленным. На Украину передали 73 человека, находившихся в плену в ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что Контактная группа согласовала в преддверии Пасхи перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 30 марта.