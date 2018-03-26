Ещё
Некоторым освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Некоторым освобожденным из плена украинцам выплатят по 100 тыс. 

Украина.ру 55 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщила пресс-служба министерства социальной политики, передают «Украинские новости».
«Минсоцполитики обратилось к СБУ с просьбой предоставить информацию относительно перечня лиц, которые были освобождены из плена 27 декабря 2017 года и 24 января 2018 года. По результатам обработки Штаб Антитеррористического центра при СБУ прислал консолидированный список, который насчитывает 75 лиц, которые были освобождены из заложников в вышеуказанные периоды», — говорится в сообщении.
27 декабря на линии разграничения был проведен массовый обмен пленным. На Украину передали 73 человека, находившихся в плену в ЛНР и ДНР.
Ранее стало известно, что Контактная группа согласовала в преддверии Пасхи перемирие в Донбассе, которое начнет действовать с 30 марта.
Украина.ру: последние новости
Порошенко зря рассчитывает, что диабет убьёт его раньше, чем народ «Игра престолов» по-украински: месть Порошенко - Agora Vox Порошенко идёт ва-банк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов644
В МИД РФ отреагировали на решение Запада162
У Украины заканчивается газ51
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно254
Мировые державы объявили доллару бойкот15
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение