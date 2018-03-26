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«Бессмертный полк» готовится к «партизанскому» шествию на Украине
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«Бессмертный полк» готовится к «партизанскому» шествию на Украине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Не менее одного миллиона человек примут участие в шествии «Бессмертного полка» 9 мая на Украине. Организаторы ищут всевозможные способы, чтобы значимое для многих мероприятие состоялось вновь. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Власти Киева дали согласие на организацию шествия, но под лозунгом «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Опираясь на прошлогодний опыт, члены Ассоциации «Будущее страны» планируют усилить защиту «Бессмертного полка».
По нашим данным, власть готовит радикалов, рассчитывая устроить «показательное противостояние»
— член Ассоциации «Будущее страны».
В разных городах к мероприятию присоединяются общественные, ветеранские, патриотические организации, оппозиционные депутаты и волонтеры. Представители оргкомитета в целях предосторожности сообщили только электронные адреса и форму обратной связи. Они добавили, что «К бою готовы. Победа будет за нами»
Более 400 военнослужащих Отдельной дивизии оперативного назначения им.
Ф. Э. Дзержинского
войск Росгвардии примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая.
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