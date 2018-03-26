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Олейник: Лживые сказки от шоколадного президента
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Олейник: Лживые сказки от шоколадного президента 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
СКАЗКИ ШОКОЛАДНОГО ПРЕЗИДЕНТА
Выступление Порошенко на открытии детского садика в Ровенской области похоже, можно будет внести в учебники психиатрии, как абсолютно неадекватное вранье.
Прежде всего, Порошенко похвастался своими «достижениями».
«Дорогие дети, дорогие друзья, которые пришли посмотреть садик… с 2014 года, когда было принято решение, что садик, наконец, достроят, эти детки ждут. Вы спросите меня, а почему же раньше не строились школы, дороги, освещение улиц. Как это получилось, что раньше на все это не было денег. А сейчас во время войны, во время испытаний, которые проходит наше государство, это первый приоритет? А ответ простой, как я и обещал, на предвыборной кампании, мы сделаем децентрализацию и все деньги, которые концентрировались в Киеве, придут к территориальным громадам», — заявил Порошенко.
Порошенко также подчеркнул, что благодаря децентрализации строятся дороги, рассказал о безвизовом режиме с Кувейтом и Катаром, а также похвастался подписанием договора с лоукостером «Ryanair», благодаря чему украинцам можно будет дешево путешествовать в Европу.
Не совсем понятно к кому была обращена речь Порошенко.
Если к детям — то спрашивается, зачем «грузить» малышей войной, децентрализацией, безвизом с Кувейтом и Катаром, а также дешевыми путешествиями в Европу? Если же гарант обращался к родителям детей — то разве можно так нагло врать?
В Украине население вымирает и покидает страну. Количество детских садов и школ сокращается каждый год. Дороги — в ужаснейшем состоянии. И для здравомыслящих людей на этом фоне бахвальство гаранта о своих «достижениях» воспринимается как издевательство.
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