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Министр юстиции Украины заявил, что Савченко будет голодать в СИЗО под наблюдением врачей
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Министр юстиции Украины заявил, что Савченко будет голодать в СИЗО под наблюдением врачей 

ТАСС 24 марта 2018
КИЕВ, 24 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую суд арестовал на два месяца по обвинению в подготовке госпереворота, в случае голодовки будет находиться под усиленным наблюдением врачей. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.
"Есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу", — сказал он в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, могут ли Савченко кормить принудительно. По его словам, арестованные находятся под медицинским наблюдением, а в случае объявления голодовки врачами предпринимаются меры для «поддержания их жизнеспособности».
Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
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