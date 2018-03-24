Министр юстиции Украины заявил, что Савченко будет голодать в СИЗО под наблюдением врачей

"Есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу", — сказал он в эфире «5 канала», отвечая на вопрос, могут ли Савченко кормить принудительно. По его словам, арестованные находятся под медицинским наблюдением, а в случае объявления голодовки врачами предпринимаются меры для «поддержания их жизнеспособности».

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинениями в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.