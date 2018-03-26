Крушение идолов 

В Николаеве 18 марта совершил самоубийство 29-летний летчик-штурмовик Владислав Волошин. Это тот самый украинский летчик, которого обвиняют в гибели авиалайнера Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» 17 июля 2014 года.
33 боевых вылета в Донбассе, звание народного героя. Однако и Волошин не вписался в реальность постмайдановской Украины. И это в чем-то роднит его судьбу с биографией Надежды Савченко, которую собираются водворить сейчас в украинскую тюрьму. Множество идолов, которые поднял после победы Евромайдан, с треском рухнули. Причем снесли их вчерашние поклонники и соратники. А это создало в обществе страшный дефицит положительных персонажей. До такой степени, что, согласно опубликованным данным Киевского международного института социологии, почти 40 процентов украинцев не знают, за кого им голосовать на предстоящих выборах.
И если власть, взращенная Майданом, сплошь плохая, то, может, настало время для большой ревизии? Ревизии обстоятельств начала войны, утраты территорий и, наконец, того, что произошло в конце февраля 2014 года в центре Киева. И когда «святий» Майдан окажется не таким святым, когда великая «война с Россией» подутратит свое величие, то, может, наступит отрезвление? Ведь если созданная Майданом реальность пожирает своих героев, быть может, это значит, что она пожирает сама себя?