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Советник Порошенко объявил «врагами» всех недовольных украинскими властями
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Советник Порошенко объявил «врагами» всех недовольных украинскими властями 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Люди, обвиняющие в проблемах Украины ее руководство, являются «врагами». Об этом написал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Существующие в стране трудности чиновник объяснил вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России, перечислив также заслуги киевских властей. В частности, Бирюков отметил, что на Украине не ввели «карточную систему отпуска продуктов» и «обязательную трудовую повинность».
Тех сограждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал «гигантской толпой идиотов».
"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги", — заключил советник украинского президента.
Бирюков и ранее делал провокационные заявления. Так, в январе он в Facebook высмеял убийство ополченца в Донбассе снайпером ВСУ, выложив соответствующее видео.
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