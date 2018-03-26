Советник Порошенко объявил «врагами» всех недовольных украинскими властями

Существующие в стране трудности чиновник объяснил вооруженным конфликтом в Донбассе и действиями России , перечислив также заслуги киевских властей. В частности, Бирюков отметил, что на Украине не ввели «карточную систему отпуска продуктов» и «обязательную трудовую повинность».

Тех сограждан, которые винят в проблемах власти, Бирюков назвал «гигантской толпой идиотов».

"Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они — враги", — заключил советник украинского президента.

Бирюков и ранее делал провокационные заявления. Так, в январе он в Facebook высмеял убийство ополченца в Донбассе снайпером ВСУ, выложив соответствующее видео.