Россия в четверг направит в Донбасс колонну с гуманитарной помощью

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости МЧС России завершает формирование 75-й колонны с гуманитарной помощью, которая отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг, 29 марта, сообщает министерство. "В населенном пункте Ковалевка Ростовской области завершается работа по формированию 75-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, учебной литературой и предметами первой необходимости", — говорится в сообщении. По данным спасателей, доставка гуманитарной помощи запланирована на 29 марта. Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.