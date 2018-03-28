Ещё
Россия в четверг направит в Донбасс колонну с гуманитарной помощью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россия в четверг направит в Донбасс колонну с гуманитарной помощью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. МЧС России завершает формирование 75-й колонны с гуманитарной помощью, которая отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг, 29 марта, сообщает министерство.
"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области завершается работа по формированию 75-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, учебной литературой и предметами первой необходимости", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, доставка гуманитарной помощи запланирована на 29 марта.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
РИА Новости: последние новости
Украинский пранкер распространил фейк о "сотнях погибших" в Кемерово Украина оценила убытки от Крымского моста Украинский политик: нашей медициной руководит "доктор Смерть"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово466
Обзор зарубежных СМИ: Европа отнимает сало у украинцев111
Умер Виктор Калашников28
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово140
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1097
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
03:52
Джанабаева: жизнь никогда не будет прежней
Шоу-бизнес
04:52
В МХТ возмущены гадкими слухами о Зудиной
Шоу-бизнес
09:43
Фестиваль культурного наследия пройдет в апреле
Новости Москвы
05:29
Россия готова развивать отношения со всеми странами
Политика В мире
02:30
Москва ожидает от Лондона взаимодействия с СК РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение