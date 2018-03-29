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Россия отправит в Донбасс конвой с гуманитарной помощью
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Россия отправит в Донбасс конвой с гуманитарной помощью 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Очередная, 75-я автоколонна МЧС России с гуманитарным грузом, отправится в Донецкую и Луганскую области утром в четверг из Донского спасательного центра в Ростовской области.
Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве, колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи. В составе груза — детские продуктовые наборы, учебная литература, а также предметы первой необходимости.
Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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