Это плюс для Украины: Весна придет — дождями все зальет

Укргидрометцентра прогнозирует в Киеве снег и дождь в начале недели.

По прогнозам синоптиков, 27 марта, дождь ожидается на востоке, в центре, а также в Херсонской и Запорожской областях, на севере — с мокрым снегом, на остальной территории — без осадков.

Ночью почти по всей территории небольшие ночные морозы, но днем ​​столбик термометра покажет плюсы. В Киеве дождь с мокрым снегом, ночью —1 +1, а днем ​​4-6 выше нуля.

29 марта обещают мокрый снег, 30 марта — дождь. Температура днем +6…+8, в среду будет немного холоднее: +2…+4. Ночью —1…+1.

После 30 марта, осадки не прекратятся, однако будет действительно тепло. На юге страны до +17 градусов. В центре, на западе и востоке преимущественно 11-12 выше нуля.