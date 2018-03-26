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Украинские военные заняли первые места в соревнованиях НАТОвских программистов
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Украинские военные заняли первые места в соревнованиях НАТОвских программистов 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил в комментарии изданию CENSOR.net.ua майор ВСУ Ярослав Гончар.
«Первое, второе и третье места заняли украинские команды. При том, что в этом году участников гораздо больше, чем в прошлом году», — заявил Гончар.
В 2018 году украинские команды были представлены в трех видах соревнований: coding challenge (соревнование по программированию), joint challenge (соревнование по совместному программированию), modeling challenge (соревнование по программному моделированию).
«По правилам команды узнают о задании, которое необходимо решить, на месте. Дается три дня на решение задачи и создание разработки. На следующий день они делают презентацию, и жюри оценивает», — рассказал Гончар.
При этом представитель Офиса вице-премьера по делам евроинтеграции Денис Черный рассказал, какой именно воинской части
«Победу одержала не только украинская команда, но и руководство в/ч А2724 C4ISRUkraine и наверное все в/с части, поскольку инновационные идеи, которые были предложены украинцами по результатам хакатона фактически воплощаются всей командой во время практического применения в построении новой архитектуры С4ISR в ВСУ», — отметил Черный.
С4ISR —оперативно-стратегический или оперативный уровень. Под системами С4ISR подразумеваются системы, которые включают различные подсистемы, необходимые для технического обеспечения процесса боевого управления вооруженными силами.
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