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«Бедная, убогая женщина»: на Украине высмеяли арест Савченко
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«Бедная, убогая женщина»: на Украине высмеяли арест Савченко 

РИА Новости 24 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук в эфире телеканала ZIK прокомментировал арест Надежды Савченко.
По словам Костанчука, не нужно преувеличивать "планы" Савченко по организации террористического акта в здании Верховной рады.
"Бедная, убогая женщина пробовала, где-то что-то молола своим языком", — заявил бывший служащий ВСУ.
Как подчеркнул Костанчук, подобные разговоры ведутся "в каждой третьей квартире", однако это не означает, что все, кто говорит о каких-то агрессивных действиях против украинского парламента, террористы. По мнению военного, Савченко подставили из-за ее недальновидности.
"Не нужно преувеличивать: это не тот теракт, который действительно мог состояться", — заметил бывший участник операции на востоке Украины.
Как считает Костанчук, задержание и арест Савченко — это "спланированная акция по ликвидации" Героя Украины.
Надежда Савченко была задержана в четверг 22 марта. Шевченковский районный суд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Генпрокуратур Украины Юрий Луценко обвиняет Савченко и ее сторонников в намерении совершить теракт в здании Рады, а также правительственном квартале с помощью гранатометов и минометов.
Ранее Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в украинской столице. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".
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