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На Украине вступил в силу закон о платных дорогах
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На Украине вступил в силу закон о платных дорогах 

Украина.ру 43 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно строительства и эксплуатации автомобильных дорог», который вступил в силу вчера.
Отныне дороги государственного значения могут передавать на условиях концессии предпринимателям для строительства и эксплуатации. При этом концессионер должен обеспечить реконструкцию или капитальный ремонт дороги или построить новую дорогу.
До этого предприниматель мог выбрать, строить дорогу или заниматься ее эксплуатацией. Однако теперь тот, кто строил дорогу, должен обеспечить ее эксплуатацию.
Кроме того, концессионер сам определяет порядок оплаты проезда по дороге, однако украинское правительство устанавливает максимальный размер платы за пользование дороги. Предприниматель имеет право на компенсацию запланированного дохода, но не более 15% суммы, предусмотренной в договоре.
Когда принимается решение о передаче права на строительство дороги на условиях концессии, правительство должно установить технические параметры и характеристики дороги, ориентировочную ее цену, предполагаемую сумму годового дохода, пределы необходимых земельных участков, а также определить, какой орган займется передачей этих земель в пользование предпринимателю. Также должны быть приняты условия разрыва договора концессии.
Отдельно указано, что для не желающих ехать по платной дороге должен существовать альтернативный бесплатный путь, длина которого не должна превышать двойную длину платного пути. Исключения составляют лишь случаи, когда больше половины платного пути — мосты, тоннели и путепроводы.
В данный момент состояние украинских дорог оставляет желать лучшего. Сегодня в ряде регионов проходят протесты местных жителей с требованием ремонта автомобильных путей.
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