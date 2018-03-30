В Донбассе вступило в силу очередное перемирие

В Донбассе вступает в силу режим прекращения огня, согласованный сторонами конфликта в связи с приближающейся Пасхой. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива объявить пасхальное перемирие принадлежит провозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). В середине марта они обратились к ОБСЕ за содействием в проведении внеочередных переговоров минской группы для обсуждения данного вопроса. В итоге дипломаты 23 марта подтвердили намерение ввести режим прекращения огня 30 марта с 00:01 по московскому времени.

Отметим, с начала конфликта в Донбассе это 19-я попытка прекратить огонь на линии соприкосновения сторон. Наиболее успешным было перемирие 2016 года. Тогда режим полной тишины удалось удерживать в течение шести недель.