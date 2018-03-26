Грызлов: контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о перемирии в Донбассе

Борис Грызлов. МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины отмечают важность соблюдения приказов сторонами конфликта о перемирии в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред РФ

"Сегодня опубликовано заявление о пасхальном перемирии, которое вступит в силу с 30 марта 2018 года. С инициативой о дополнительном переподтверждении режима прекращения огня выступили республики Донбасса. Контактная группа готовила текст заявления на прошлой неделе. В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фиксируется снижение количества обстрелов", — отметил он.

По словам Грызлова, в заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. «Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений», — добавил полпред РФ.