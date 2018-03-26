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Грызлов: контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о перемирии в Донбассе
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Грызлов: контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о перемирии в Донбассе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины отмечают важность соблюдения приказов сторонами конфликта о перемирии в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред РФ Борис Грызлов.
"Сегодня опубликовано заявление о пасхальном перемирии, которое вступит в силу с 30 марта 2018 года. С инициативой о дополнительном переподтверждении режима прекращения огня выступили республики Донбасса. Контактная группа готовила текст заявления на прошлой неделе. В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фиксируется снижение количества обстрелов", — отметил он.
По словам Грызлова, в заявлении подтвержден запрет любых наступательных действий и разведывательных операций, ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них. «Контактная группа подчеркнула важность соблюдения приказов о прекращении огня и применении дисциплинарных мер к его нарушителям. Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений», — добавил полпред РФ.
В Донбассе с 5 марта действовала очередная договоренность о соблюдении бессрочного режима прекращения огня, однако интенсивность обстрелов в регионе снизилась, но полностью они не прекратились. Позднее лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник выступили с инициативой объявить в регионе пасхальное перемирие с 1 апреля.
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