Леонид Кравчук обратился к украинскому народу и поддержал законопроект «О прощении»

Обращение первого президента Украины к украинскому народу, государственным органам, политическим силам Украины, духовенству

Уже пятый год продолжается вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. Пренебрегая международными нормами, Кремль присвоил себе право наказывать украинский народ за желание жить цивилизованно, независимо, самому хозяйничать на своей земле.

Украина никогда не станет на колени и будет защищать свой суверенитет, свое настоящее и будущее, будет сама определять свою политику, идти вперед и строить новую жизнь.

А для этого мы должны сделать все необходимое, чтобы стать сильными и выступать против врага единым фронтом, бороться за единство и сплоченность народа, эффективно решать вопросы, которые создают условия для достойной жизни людей.

Это хорошо понимают наши враги и прилагают большие усилия, чтобы помешать нам, стремятся сеять среди нас враждебные идеи, используя весь арсенал средств. Усилия Кремля направлены прежде всего на то, чтобы разделить нашу страну, противопоставить друг другу граждан Украины.

Враг использует любые возможности, в том числе и наши ошибки, наше неумение оперативно действовать в экстремальных условиях, противодействуя Кремлю. Проблем, как известно, накопилось много.

Очень важной темой для украинской власти, всех политических сил, общественных организаций является проблема преодоления психологического барьера между гражданами, которые живут на временно оккупированных землях, а также на свободной от врага земле. Уже более четырех лет они искусственно разделены линией фронта, а российская пропаганда и спецслужбы активно работают, чтобы это разделение укреплять. К сожалению, часть радикально настроенных наших граждан и политиков, распространяя антиукраинские идеи, помогает врагу.

Все должны думать о том, как противостоять таким действиям, какие шаги должны быть сделать.

Все, кто думает о завтрашнем дне, хочет добра Украине: политики, общественные деятели, средства массовой информации, Церковь — могли бы совместно сделать много полезного и необходимого для нашего народа, для решения этих и других острых вопросов.

Здесь нет второстепенного, здесь все важно.

Но без правового урегулирования этой сложнейшей проблемы надеяться на серьезные сдвиги было бы иллюзией.

Мы должны руководствоваться тем, что процесс воссоединения Украины состоится обязательно и в итоге сольются в единое целое разные люди. Им предстоит совместно строить и восстанавливать независимую Украину, стирать психологические различия между собой.

Значит — необходимо создать правовую базу для такой работы, принять соответствующие законы.

Одним из таких законов мог бы быть закон «О прощении», предложенный Всеукраинским общественным движением «Сила права».

Обращаюсь к каждому и всем гражданам Украины, независимо от их мировоззренческих, политических взглядов, вероисповедания, к государственным структурам с просьбой очень внимательно отнестись к обсуждению этой инициативы.

Формула эффективного послевоенного урегулирования не может быть навязана нам извне или продиктована обществу чиновниками и политиками. Она может быть определена только в процессе открытой дискуссии, в результате которой украинское общество определится, кого наказывать, а кого прощать.

Такое широкое общественное обсуждение этой инициативы поможет Верховной раде принять закон, который объединит общество и поможет избежать ошибок, которые могут расшатать наше единство в будущем.

P. S. Я был бы огорчен, если бы Вы восприняли мои советы, как навязывание своего мнения, претензии выступить в роли учителя. Как первый президент Украины, человек, подписавший основополагающие документы об образовании независимой Украины, считаю возможным обратиться к Вам с таким предложением.

Удачи!

Киев, 23 марта 2018 года