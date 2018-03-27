Ещё
Хмельницкая область Украины использует флаг УПА вместе с государственным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Хмельницкая область Украины использует флаг УПА вместе с государственным 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Хмельницкая область Украины отныне будет использовать красно-черный флаг украинских националистов наряду с государственным, передает ТАСС сообщение телеканала «112. Украина». За это проголосовали большинство депутатов регионального парламента.
Законодатели области при этом обратились к Верховной Раде с предложением предоставить красно-черному флагу статус «официального боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа».
Ранее аналогичное решение вывешивать флаг Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ) уже принимались в ряде регионов Украины, а деятельность этих военизированных подразделений во время Второй Мировой войны названа киевским режимом «борьбой за независимость».
Российская Газета: последние новости
Работы на Крымском мосту не прекращаются даже при штормовом ветре Савченко объявила голодовку МИД РФ: Украина не выполняет обязательства в отношении "Миротворца"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй294
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным242
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля38
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово411
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово9
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение