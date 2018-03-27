Хмельницкая область Украины использует флаг УПА вместе с государственным 

Хмельницкая область Украины отныне будет использовать красно-черный флаг украинских националистов наряду с государственным, передает ТАСС сообщение телеканала «112. Украина». За это проголосовали большинство депутатов регионального парламента.
Законодатели области при этом обратились к Верховной Раде с предложением предоставить красно-черному флагу статус «официального боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа».
Ранее аналогичное решение вывешивать флаг Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (обе запрещены в РФ) уже принимались в ряде регионов Украины, а деятельность этих военизированных подразделений во время Второй Мировой войны названа киевским режимом «борьбой за независимость».