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В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ДНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась, есть тяжелораненые — Захарченко
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